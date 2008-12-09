В 3-м сезоне шоу «Секс с Текилой» собраны лучшие моменты и дополнительные материалы из двух предыдущих сезонов. Топ-модель и телеведущая Тила Текила посещает родные города претендентов на свое сердце и знакомится с их родственниками. Также она с избранными участниками наслаждается отдыхом на солнце на пляжах Канкуна и переживает крайне драматичный финал одних из завязавшихся на проекте отношений. Когда звезде наконец удается отыскать свою вторую половинку, в одной студии собираются все участники двух сезонов, у многих из которых есть некоторые претензии и вопросы к несостоявшейся невесте.