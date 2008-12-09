Menu
Season premiere 9 December 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"A Shot at Love with Tila Tequila" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Секс с Текилой» собраны лучшие моменты и дополнительные материалы из двух предыдущих сезонов. Топ-модель и телеведущая Тила Текила посещает родные города претендентов на свое сердце и знакомится с их родственниками. Также она с избранными участниками наслаждается отдыхом на солнце на пляжах Канкуна и переживает крайне драматичный финал одних из завязавшихся на проекте отношений. Когда звезде наконец удается отыскать свою вторую половинку, в одной студии собираются все участники двух сезонов, у многих из которых есть некоторые претензии и вопросы к несостоявшейся невесте.

"A Shot at Love with Tila Tequila" season 3 list of episodes. TV series release schedule
This Time, Let's Make It Double!
Season 3 Episode 1
9 December 2008
Kiss and (Don't) Tell
Season 3 Episode 2
16 December 2008
Sticky and Sweet
Season 3 Episode 3
23 December 2008
Lickety Split
Season 3 Episode 4
30 December 2008
The Truth Will Set You Free
Season 3 Episode 5
6 January 2009
Family Matters
Season 3 Episode 6
13 January 2009
A Pair Beats Three of a Kind
Season 3 Episode 7
27 January 2009
Who Will They Choose?
Season 3 Episode 8
3 February 2009
TV series release schedule
