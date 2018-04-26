Menu
Quantico 2015 - 2018, season 3

Quantico season 3 poster
Quantico 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Quantico" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «База Куантико» на протяжении трех последних лет Алекс мирно живет в Италии под вымышленным именем. Здесь никто не знает о ее прошлом и связи с разведывательной службой. Однако теперь девушке приходится отказаться от этого идиллического существования. Райан просит ее помочь ему. Шелби нуждается в спасении от международного торговца оружием. Райан пытается установить происхождение опасного штамма туберкулеза, который представляет угрозу для граждан США, и работает под прикрытием. Он внедряется в ряды членов организации сторонников превосходства белой расы.

The Conscience Code
Season 3 Episode 1
26 April 2018
Fear and Flesh
Season 3 Episode 2
3 May 2018
Hell's Gate
Season 3 Episode 3
10 May 2018
Spy Games
Season 3 Episode 4
25 May 2018
The Blood of Romeo
Season 3 Episode 5
1 June 2018
Heaven's Fall
Season 3 Episode 6
15 June 2018
Bullet Train
Season 3 Episode 7
22 June 2018
Deep Cover
Season 3 Episode 8
29 June 2018
Fear Feargach
Season 3 Episode 9
6 July 2018
No Place Is Home
Season 3 Episode 10
13 July 2018
The Art of War
Season 3 Episode 11
20 July 2018
Ghosts
Season 3 Episode 12
27 July 2018
Who Are You?
Season 3 Episode 13
3 August 2018
