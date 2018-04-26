В 3-м сезоне сериала «База Куантико» на протяжении трех последних лет Алекс мирно живет в Италии под вымышленным именем. Здесь никто не знает о ее прошлом и связи с разведывательной службой. Однако теперь девушке приходится отказаться от этого идиллического существования. Райан просит ее помочь ему. Шелби нуждается в спасении от международного торговца оружием. Райан пытается установить происхождение опасного штамма туберкулеза, который представляет угрозу для граждан США, и работает под прикрытием. Он внедряется в ряды членов организации сторонников превосходства белой расы.