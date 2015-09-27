В 1-м сезоне сериала «База Куантико» действие происходит в двух временных периодах — прошлом и настоящем. Федеральный агент Алекс Пэриш обвиняется в подготовке масштабного теракта. Только тот, кто прекрасно знал девушку, мог так ловко подставить ее и убедить правоохранительные органы в ее причастности. Пускаясь в бега, девушка пытается выяснить, что произошло на самом деле, и раскрыть крупнейший заговор террористов. Стремясь отыскать настоящего виновника, она погружается в собственное прошлое, а именно в те дни, когда обучалась на базе Куантико вместе с другими начинающими агентами.