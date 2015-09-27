Menu
Quantico 2015 - 2018 season 1

"Quantico" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «База Куантико» действие происходит в двух временных периодах — прошлом и настоящем. Федеральный агент Алекс Пэриш обвиняется в подготовке масштабного теракта. Только тот, кто прекрасно знал девушку, мог так ловко подставить ее и убедить правоохранительные органы в ее причастности. Пускаясь в бега, девушка пытается выяснить, что произошло на самом деле, и раскрыть крупнейший заговор террористов. Стремясь отыскать настоящего виновника, она погружается в собственное прошлое, а именно в те дни, когда обучалась на базе Куантико вместе с другими начинающими агентами.

"Quantico" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Run
Season 1 Episode 1
27 September 2015
America
Season 1 Episode 2
4 October 2015
Cover
Season 1 Episode 3
11 October 2015
Kill
Season 1 Episode 4
18 October 2015
Found
Season 1 Episode 5
25 October 2015
God
Season 1 Episode 6
1 November 2015
Go
Season 1 Episode 7
8 November 2015
Over
Season 1 Episode 8
15 November 2015
Guilty
Season 1 Episode 9
29 November 2015
Quantico
Season 1 Episode 10
6 December 2015
Inside
Season 1 Episode 11
13 December 2015
Alex
Season 1 Episode 12
6 March 2016
Clear
Season 1 Episode 13
13 March 2016
Answer
Season 1 Episode 14
20 March 2016
Turn
Season 1 Episode 15
27 March 2016
Clue
Season 1 Episode 16
3 April 2016
Care
Season 1 Episode 17
10 April 2016
Soon
Season 1 Episode 18
17 April 2016
Fast
Season 1 Episode 19
24 April 2016
Drive
Season 1 Episode 20
1 May 2016
Right
Season 1 Episode 21
8 May 2016
Yes
Season 1 Episode 22
15 May 2016
