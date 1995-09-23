Menu
Biker Mice from Mars 1993 - 1996, season 3

Biker Mice from Mars season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Biker Mice from Mars Seasons Season 3

Biker Mice from Mars 12+
Original title Season 3
Title Серия 3
Season premiere 23 September 1995
Production year 1995
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Biker Mice from Mars" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» бесстрашные антропоморфные грызуны Дроссель, Модо и Винни оказываются в прошлом. Перед ними встает непростая историческая задача, от успеха которой зависит будущее всего мира. Коварный Лимбургер, не сумев захватить Землю в настоящем, решает сделать это во времена короля Артура и рыцарей Круглого стола. Мыши-байкеры следуют за ним во временной портал, чтобы помешать злодею заполучить Англию. Им помогают фея Моргана, колдун Мерлин и Мордред. Однако в мотоциклах друзей быстро заканчивается бензин, и им приходится срочно изобретать средневековую версию топлива.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
"Biker Mice from Mars" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Biker Knights of the Round Table (1)
Season 3 Episode 1
23 September 1995
Biker Knights of the Round Table (2)
Season 3 Episode 2
30 September 1995
Virtual Unreality
Season 3 Episode 3
7 October 1995
Pitfall
Season 3 Episode 4
14 October 1995
Diet of Worms
Season 3 Episode 5
21 October 1995
Rocketh and Rideth
Season 3 Episode 6
4 November 1995
Too Many Limburgers Spoil the Cheese
Season 3 Episode 7
11 November 1995
Hit the Road, Jack
Season 3 Episode 8
18 November 1995
Caveat Mentor
Season 3 Episode 9
25 November 1995
Where No Mouse Has Gone Before
Season 3 Episode 10
3 January 1996
Once Upon a Time on Mars (1)
Season 3 Episode 11
10 February 1996
Once Upon a Time on Mars (2)
Season 3 Episode 12
17 February 1996
Once Upon a Time on Mars (3)
Season 3 Episode 13
24 February 1996
TV series release schedule
