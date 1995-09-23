В 3-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» бесстрашные антропоморфные грызуны Дроссель, Модо и Винни оказываются в прошлом. Перед ними встает непростая историческая задача, от успеха которой зависит будущее всего мира. Коварный Лимбургер, не сумев захватить Землю в настоящем, решает сделать это во времена короля Артура и рыцарей Круглого стола. Мыши-байкеры следуют за ним во временной портал, чтобы помешать злодею заполучить Англию. Им помогают фея Моргана, колдун Мерлин и Мордред. Однако в мотоциклах друзей быстро заканчивается бензин, и им приходится срочно изобретать средневековую версию топлива.