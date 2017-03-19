Во 2-м сезоне сериала «В пустыне смерти» в шахтах Бордо Санни сталкивается с изнуренными рабочими, которым неведом отдых. Они горбатятся целыми днями, не имея ни малейшей надежды выбраться на свободу и познать другую жизнь. Санни связывается с пропойцей по имени Бэджи, который быстро узнает, что его новый приятель когда-то был кромсателем, и решает использовать это в своих целях. В это время во владениях барона Куинна начинаются массовые беспорядки. После его смерти Вдова берет в свои руки контроль за нефтяными полями и принимает беглых рабов. Райдер понимает, какую угрозу представляет Вдова, но не знает, как справиться с ней.