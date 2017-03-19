Menu
Into the Badlands season 2 watch online

Into the Badlands season 2 poster
Into the Badlands 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Into the Badlands" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «В пустыне смерти» в шахтах Бордо Санни сталкивается с изнуренными рабочими, которым неведом отдых. Они горбатятся целыми днями, не имея ни малейшей надежды выбраться на свободу и познать другую жизнь. Санни связывается с пропойцей по имени Бэджи, который быстро узнает, что его новый приятель когда-то был кромсателем, и решает использовать это в своих целях. В это время во владениях барона Куинна начинаются массовые беспорядки. После его смерти Вдова берет в свои руки контроль за нефтяными полями и принимает беглых рабов. Райдер понимает, какую угрозу представляет Вдова, но не знает, как справиться с ней.

"Into the Badlands" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Tiger Pushes Mountain
Season 2 Episode 1
19 March 2017
Force of Eagle's Claws
Season 2 Episode 2
26 March 2017
Red Sun, Silver Moon
Season 2 Episode 3
2 April 2017
Palm of the Iron Fox
Season 2 Episode 4
9 April 2017
Monkey Leaps Through Mist
Season 2 Episode 5
16 April 2017
Leopard Stalks in Snow
Season 2 Episode 6
23 April 2017
Black Heart, White Mountain
Season 2 Episode 7
30 April 2017
Sting of the Scorpion's Tail
Season 2 Episode 8
7 May 2017
Nightingale Sings No More
Season 2 Episode 9
14 May 2017
Wolf's Breath, Dragon Fire
Season 2 Episode 10
21 May 2017
