Into the Badlands season 3 watch online

Season premiere 22 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 12 minutes
"Into the Badlands" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «В пустыне смерти» Натаниэль получает новую должность среди слуг баронессы. Хозяйка кормит его обещаниями, что отыщет его врага и лично расправится с ним. В качестве первого задания она посылает его в лагерь Лидии, но та хочет поговорить со Вдовой с глазу на глаз. После долгожданной встречи Лидия получает весьма интригующее предложение. Тем временем сыну Санни становится все хуже. Герою необходимо исцелить своего ребенка. Для этого он собирается найти ведьму, которая знает, что делать мальчику с его даром. ЭмКей осознает, что для спасения ему необходимо вернуть утраченные воспоминания.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.9 IMDb
"Into the Badlands" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Enter the Phoenix
Season 3 Episode 1
22 April 2018
Moon Rises, Raven Seeks
Season 3 Episode 2
29 April 2018
Leopard Snares Rabbit
Season 3 Episode 3
6 May 2018
Blind Cannibal Assassins
Season 3 Episode 4
13 May 2018
Carry Tiger to Mountain
Season 3 Episode 5
20 May 2018
Black Wind Howls
Season 3 Episode 6
3 June 2018
Dragonfly's Last Dance
Season 3 Episode 7
10 June 2018
Leopard Catches Cloud
Season 3 Episode 8
17 June 2018
Chamber of the Scorpion
Season 3 Episode 9
24 March 2019
Raven's Feather, Phoenix Blood
Season 3 Episode 10
25 March 2019
The Boar and the Butterfly
Season 3 Episode 11
1 April 2019
Cobra Fang, Panther Claw
Season 3 Episode 12
8 April 2019
Black Lotus, White Rose
Season 3 Episode 13
15 April 2019
Curse of the Red Rain
Season 3 Episode 14
22 April 2019
Requiem for the Fallen
Season 3 Episode 15
29 April 2019
Seven Strike as One
Season 3 Episode 16
6 May 2019
