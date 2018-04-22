В 3-м сезоне сериала «В пустыне смерти» Натаниэль получает новую должность среди слуг баронессы. Хозяйка кормит его обещаниями, что отыщет его врага и лично расправится с ним. В качестве первого задания она посылает его в лагерь Лидии, но та хочет поговорить со Вдовой с глазу на глаз. После долгожданной встречи Лидия получает весьма интригующее предложение. Тем временем сыну Санни становится все хуже. Герою необходимо исцелить своего ребенка. Для этого он собирается найти ведьму, которая знает, что делать мальчику с его даром. ЭмКей осознает, что для спасения ему необходимо вернуть утраченные воспоминания.