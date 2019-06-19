Menu
Russian
Rostered On 2016, season 2

Rostered On season 2 poster
Rostered On
Season premiere 19 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Rostered On" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «В расписании» в «Электромире» появляются новые сотрудники Дэн и Кэлвин. Между новеньким Дэном и старожилом Гэри немедленно возникает перепалка по идейным соображениям. Если о ней узнают в головном офисе, несладко придется всему коллективу. Шон пытается смириться с новой должностью, но его жизнь после работы в фирме оказывается не такой, как он ожидал. Адам хочет разнообразить рекламу «Электромира», но выбирает для этого самый неподходящий способ. В офисном кафе начинается борьба за власть. Шеф-повар и главный менеджер пытаются выяснить, кто из них более незаменим в коллективе.

7.4 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
One for Living, One for Driving
Season 2 Episode 1
19 June 2019
I Use the Lady's, Man
Season 2 Episode 2
26 June 2019
Diversity World
Season 2 Episode 3
3 July 2019
Get the Tamparty Started
Season 2 Episode 4
10 July 2019
My Whole House Smells Like Poo
Season 2 Episode 5
24 July 2019
Hands on Heads
Season 2 Episode 6
31 July 2019
