Во 2-м сезоне сериала «В расписании» в «Электромире» появляются новые сотрудники Дэн и Кэлвин. Между новеньким Дэном и старожилом Гэри немедленно возникает перепалка по идейным соображениям. Если о ней узнают в головном офисе, несладко придется всему коллективу. Шон пытается смириться с новой должностью, но его жизнь после работы в фирме оказывается не такой, как он ожидал. Адам хочет разнообразить рекламу «Электромира», но выбирает для этого самый неподходящий способ. В офисном кафе начинается борьба за власть. Шеф-повар и главный менеджер пытаются выяснить, кто из них более незаменим в коллективе.