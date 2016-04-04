В 1-м сезоне сериала «В расписании» в одном из крупных австралийских городов работает самая обыкновенная офисная компания, каких по всему миру тысячи. Она занимается розничной торговлей бытовой техникой и называется «Электромир». Здесь работают главные герои истории – никогда не унывающий продавец-консультант Шон, который всегда знает все обо всех, феминистка Тесс, страдающая из-за сексизма со стороны коллег и покупателей, офисный планктон Адам, Бретт и Виш и другие сотрудники фирмы. В «Электромире» постоянно происходит что-нибудь интересное: то судебное разбирательство, то скандал с «зелеными», то проблемы из-за глупости руководства.