Rostered On 2016, season 1

Rostered On season 1 poster
Rostered On
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 34 minutes
"Rostered On" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В расписании» в одном из крупных австралийских городов работает самая обыкновенная офисная компания, каких по всему миру тысячи. Она занимается розничной торговлей бытовой техникой и называется «Электромир». Здесь работают главные герои истории – никогда не унывающий продавец-консультант Шон, который всегда знает все обо всех, феминистка Тесс, страдающая из-за сексизма со стороны коллег и покупателей, офисный планктон Адам, Бретт и Виш и другие сотрудники фирмы. В «Электромире» постоянно происходит что-нибудь интересное: то судебное разбирательство, то скандал с «зелеными», то проблемы из-за глупости руководства.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Rostered On List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Pilot
Season 1 Episode 1
4 April 2016
Just Turn the Dial Down
Season 1 Episode 2
4 April 2017
Teamwork Train
Season 1 Episode 3
11 April 2017
Darren's Revenge
Season 1 Episode 4
18 April 2017
The Shoplifter
Season 1 Episode 5
25 April 2017
Stocktake
Season 1 Episode 6
2 May 2017
The Promotion
Season 1 Episode 7
9 May 2017
