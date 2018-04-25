Menu
Code Black 2015 - 2018, season 3

Season premiere 25 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Code Black" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Реанимация» Итан отправляется на срочный вызов вместе с Рокс, чтобы оказать помощь жертвам затяжного полицейского рейда на наркопритон. Вскоре в клинику привозят нескольких пострадавших, среди которых оказывается девятилетняя девочка с пулевым ранением. Выясняется, что в притон ее привел дядя, страдающий наркотической зависимостью. Стажер Пеппер оказывается под воздействием фентанила. Доктор Кэмпбелл проводит успешную операцию при ассистировании Ангуса, после чего предлагает ему место в ординатуре хирургического отделения. Марио сложно преодолеть свои чувства к Ноа.

"Code Black" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Third Year
Season 3 Episode 1
25 April 2018
Better Angels
Season 3 Episode 2
2 May 2018
La Familia
Season 3 Episode 3
9 May 2018
The Same as Air
Season 3 Episode 4
16 May 2018
Cabin Pressure
Season 3 Episode 5
30 May 2018
Hell's Heart
Season 3 Episode 6
30 May 2018
Step Up
Season 3 Episode 7
6 June 2018
Home Stays Home
Season 3 Episode 8
13 June 2018
Only Human
Season 3 Episode 9
20 June 2018
Change of Heart
Season 3 Episode 10
27 June 2018
One of Our Own
Season 3 Episode 11
4 July 2018
As Night Comes and I'm Breathing
Season 3 Episode 12
11 July 2018
The Business of Saving Lives
Season 3 Episode 13
18 July 2018
