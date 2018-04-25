В 3-м сезоне сериала «Реанимация» Итан отправляется на срочный вызов вместе с Рокс, чтобы оказать помощь жертвам затяжного полицейского рейда на наркопритон. Вскоре в клинику привозят нескольких пострадавших, среди которых оказывается девятилетняя девочка с пулевым ранением. Выясняется, что в притон ее привел дядя, страдающий наркотической зависимостью. Стажер Пеппер оказывается под воздействием фентанила. Доктор Кэмпбелл проводит успешную операцию при ассистировании Ангуса, после чего предлагает ему место в ординатуре хирургического отделения. Марио сложно преодолеть свои чувства к Ноа.