Code Black 2015 - 2018 season 1

Code Black season 1 poster
Code Black

Code Black 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 36 minutes
"Code Black" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Реанимация» в центре событий оказываются сотрудники лос-анджелесской окружной клиники, которые работают в отделе неотложной помощи. В больницу «Энджелс Мемориал» обращаются люди с особенно тяжелыми заболеваниями, сюда же на скорой привозят смертельно раненых и безнадежно больных пациентов. Однако врачи и медсестры вынуждены ежедневно бороться не только с их недугами, но и со скверно работающей системой управления госпиталем. Медперсоналу приходится сталкиваться с неожиданными препятствиями и отстаивать не только собственные интересы, но и потребности простых людей.

8 IMDb
"Code Black" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Pilot
Season 1 Episode 1
30 September 2015
We Plug Holes
Season 1 Episode 2
7 October 2015
Pre-Existing Conditions
Season 1 Episode 3
14 October 2015
Sometimes It's a Zebra
Season 1 Episode 4
21 October 2015
Doctors with Borders
Season 1 Episode 5
28 October 2015
In Extremis
Season 1 Episode 6
4 November 2015
Buen Árbol
Season 1 Episode 7
11 November 2015
You Are the Heart
Season 1 Episode 8
18 November 2015
The Son Rises
Season 1 Episode 9
25 November 2015
Cardiac Support
Season 1 Episode 10
2 December 2015
Black Tag
Season 1 Episode 11
9 December 2015
The Fog of War
Season 1 Episode 12
13 January 2016
First Date
Season 1 Episode 13
20 January 2016
The Fifth Stage
Season 1 Episode 14
27 January 2016
Diagnosis of Exclusion
Season 1 Episode 15
3 February 2016
Hail Mary
Season 1 Episode 16
10 February 2016
Love Hurts
Season 1 Episode 17
17 February 2016
Blood Sport
Season 1 Episode 18
24 February 2016
