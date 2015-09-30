В 1-м сезоне сериала «Реанимация» в центре событий оказываются сотрудники лос-анджелесской окружной клиники, которые работают в отделе неотложной помощи. В больницу «Энджелс Мемориал» обращаются люди с особенно тяжелыми заболеваниями, сюда же на скорой привозят смертельно раненых и безнадежно больных пациентов. Однако врачи и медсестры вынуждены ежедневно бороться не только с их недугами, но и со скверно работающей системой управления госпиталем. Медперсоналу приходится сталкиваться с неожиданными препятствиями и отстаивать не только собственные интересы, но и потребности простых людей.