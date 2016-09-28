Menu
Russian
Code Black 2015 - 2018 season 2

Season premiere 28 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 12 minutes
"Code Black" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Реанимация» Итан Уиллис присоединяется к команде медиков «Энджелс Мемориал». Благодаря ему в больнице появляются новые методики и технологии. Уиллис и Майк спешат на вертолете в Малибу, где несколько туристов подверглись атаке акул. Кого-то из жертв хищников еще можно спасти. По возвращении Уиллис должен оказать помощь молодому игроку в футбол, который попал в серьезную автокатастрофу. Докторам не удается поставить диагноз пациентке, поскольку она скрывает от них тот факт, что прошла через операцию по смене пола. Отделение реанимации подвергается опасности.

"Code Black" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Second Year
Season 2 Episode 1
28 September 2016
Life and Limb
Season 2 Episode 2
5 October 2016
Corporeal Form
Season 2 Episode 3
12 October 2016
Demons and Angels
Season 2 Episode 4
26 October 2016
Landslide
Season 2 Episode 5
2 November 2016
Hero Complex
Season 2 Episode 6
9 November 2016
What Lies Beneath
Season 2 Episode 7
16 November 2016
1.0 Bodies
Season 2 Episode 8
23 November 2016
Sleight of Hand
Season 2 Episode 9
30 November 2016
Ave Maria
Season 2 Episode 10
7 December 2016
Exodus
Season 2 Episode 11
21 December 2016
One in a Million
Season 2 Episode 12
4 January 2017
Unfinished Business
Season 2 Episode 13
11 January 2017
Vertigo
Season 2 Episode 14
25 January 2017
The Devil's Workshop
Season 2 Episode 15
1 February 2017
Fallen Angels
Season 2 Episode 16
8 February 2017
