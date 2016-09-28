Во 2-м сезоне сериала «Реанимация» Итан Уиллис присоединяется к команде медиков «Энджелс Мемориал». Благодаря ему в больнице появляются новые методики и технологии. Уиллис и Майк спешат на вертолете в Малибу, где несколько туристов подверглись атаке акул. Кого-то из жертв хищников еще можно спасти. По возвращении Уиллис должен оказать помощь молодому игроку в футбол, который попал в серьезную автокатастрофу. Докторам не удается поставить диагноз пациентке, поскольку она скрывает от них тот факт, что прошла через операцию по смене пола. Отделение реанимации подвергается опасности.