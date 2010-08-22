Menu
Reutov TV (2010), season 1

Reutov TV season 1 poster
Reutov TV 18+
Title Сезон 1
Season premiere 22 August 2010
Production year 2010
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 50 minutes
"Reutov TV" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Реутов ТВ» ведущие регионального канала посещают различные городские мероприятия. Их репортажи отличаются от тех, что вы привыкли видеть на телевидении. Поведение сотрудников Реутов ТВ вызывающее, а вопросы — исключительно провокационные. В рамках 1-го сезона они посетят детский праздник спорта, изучат чирлидинг, сходят на выставку собак и поведают о самых свежих модных слухах. Жертвами ведущих-недотеп в исполнении Сергея Мезенцева и Владимира Маркони станут случайные граждане, которых они будут ставить в неудобное положение при каждом удобном случае.

8.1 IMDb
"Reutov TV" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Город Реутов, татуировки, детский праздник спорта
Season 1 Episode 1
22 August 2010
Черлидинг, звездная жизнь, выставка собак
Season 1 Episode 2
28 August 2010
Танго, современное искусство, рэйв
Season 1 Episode 3
29 August 2010
Порноиндустрия, клубная жизнь, пиво
Season 1 Episode 4
4 September 2010
Культурный Реутов, модные слухи, рок фестиваль
Season 1 Episode 5
5 September 2010
Слет миллионеров, Sensation, рок фестиваль
Season 1 Episode 6
30 September 2010
Бокс, конный спорт, день ВМФ
Season 1 Episode 7
30 September 2010
История Реутова, модельеры, исторические реконструкции
Season 1 Episode 8
30 September 2010
День Ивана Купала, гольф, выставка машин
Season 1 Episode 9
20 August 2023
Конгресс психологов, выставка секс индустрии, яхты
Season 1 Episode 10
30 September 2010
Наука, защита экологии, Лада Дэнс
Season 1 Episode 11
30 September 2010
Женское ралли, сексуальность, внедорожники
Season 1 Episode 12
30 September 2010
Субкультуры: косплей, цыгане, милиция
Season 1 Episode 13
1 October 2010
Один день из жизни Реутов ТВ
Season 1 Episode 14
7 October 2010
TV series release schedule
