В 1-м сезоне шоу «Реутов ТВ» ведущие регионального канала посещают различные городские мероприятия. Их репортажи отличаются от тех, что вы привыкли видеть на телевидении. Поведение сотрудников Реутов ТВ вызывающее, а вопросы — исключительно провокационные. В рамках 1-го сезона они посетят детский праздник спорта, изучат чирлидинг, сходят на выставку собак и поведают о самых свежих модных слухах. Жертвами ведущих-недотеп в исполнении Сергея Мезенцева и Владимира Маркони станут случайные граждане, которых они будут ставить в неудобное положение при каждом удобном случае.