В 3-м сезоне шоу «Реутов ТВ» популярные ведущие выдуманного провинциального канала вернутся на экраны 2х2 в последний раз. За плечами Сергея Мезенцева и Владимира Маркони десятки пранков, не только изменивших облик российского телевидения, но и впоследствии разлетевшихся на мемы. В заключительном сезоне дуэт устроит тур по нашей необъятной родине. Им предстоит посетить Казань, Самару, Тольятти, а также совсем небольшие села вроде Бураново. Как водится, Мезенцев и Маркони возьмут интервью у ничего неподозревающих местных жителей и сходят на главные городские мероприятия.