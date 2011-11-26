Menu
Reutov TV (2010), season 2

Reutov TV season 2 poster
Reutov TV 18+
Title Сезон 2
Season premiere 26 November 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Reutov TV" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Реутов ТВ» культовый дуэт продолжит донимать случайных граждан на улицах Москвы и окраин столицы. Как и прежде, Мезенцев и Маркони будут посещать важные городские события, выдавая себя за недалеких ведущих провинциального телевидения. На сей раз комики выяснят, как спастись от конца света, установят, почему мужчины смотрят порно, а также откроют легкий способ избавления от телевизионной зависимости. Кроме того, в рамках сезона вы узнаете о том, как защититься от агрессии, где искать работу мечты, и, конечно же, от души посмеетесь. 

"Reutov TV" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Лекарство от гомосексуализма
Season 2 Episode 1
26 November 2011
Как избежать конца света?
Season 2 Episode 2
3 December 2011
Почему мужчины смотрят порно?
Season 2 Episode 3
10 December 2011
Как поднять рейтинг?
Season 2 Episode 4
17 December 2011
Почему россияне валят из страны?
Season 2 Episode 5
24 December 2011
Как бросить смотреть телевизор?
Season 2 Episode 6
28 January 2012
Как защититься от агрессии?
Season 2 Episode 7
5 February 2012
Обращение к телезрителям
Season 2 Episode 8
12 February 2012
Как найти работу мечты?
Season 2 Episode 9
19 February 2012
Почему Интернет такой плохой?
Season 2 Episode 10
26 February 2012
Как нам избавиться от алкоголя?
Season 2 Episode 11
4 March 2012
Почему у россиян хмурые лица?
Season 2 Episode 12
10 March 2012
Кто нас ловит в социальные сети?
Season 2 Episode 13
18 March 2012
