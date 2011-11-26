Во 2-м сезоне шоу «Реутов ТВ» культовый дуэт продолжит донимать случайных граждан на улицах Москвы и окраин столицы. Как и прежде, Мезенцев и Маркони будут посещать важные городские события, выдавая себя за недалеких ведущих провинциального телевидения. На сей раз комики выяснят, как спастись от конца света, установят, почему мужчины смотрят порно, а также откроют легкий способ избавления от телевизионной зависимости. Кроме того, в рамках сезона вы узнаете о том, как защититься от агрессии, где искать работу мечты, и, конечно же, от души посмеетесь.