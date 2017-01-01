В 3-м сезоне сериала «Дядя», в то время как Энди пытается набраться храбрости, чтобы поговорить с Терезой об их ребенке, его отвлекает предложение от директора звукозаписывающей студии. В это время Эрл сражается с Брюсом, а Сэм предается размышлениям о родительских обязанностях. Энди заново начинает свою карьеру в качестве автора музыкальных хитов. Оказывается, это совсем не так просто, как он представлял себе в фантазиях. Эрл понимает, что ему нужна девушка, и конкурирует со своим дядей Энди за внимание Лекси. Сэм, которая в последнее время много думает о материнстве, хочет родить ребенка от Брюса.