Uncle 2014 - 2017, season 3

Season premiere 1 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Uncle" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Дядя», в то время как Энди пытается набраться храбрости, чтобы поговорить с Терезой об их ребенке, его отвлекает предложение от директора звукозаписывающей студии. В это время Эрл сражается с Брюсом, а Сэм предается размышлениям о родительских обязанностях. Энди заново начинает свою карьеру в качестве автора музыкальных хитов. Оказывается, это совсем не так просто, как он представлял себе в фантазиях. Эрл понимает, что ему нужна девушка, и конкурирует со своим дядей Энди за внимание Лекси. Сэм, которая в последнее время много думает о материнстве, хочет родить ребенка от Брюса.

"Uncle" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Father's Day
Season 3 Episode 1
1 January 2017
Bringing Sexy Back
Season 3 Episode 2
8 January 2017
Dinner, I Hardly Knew Her
Season 3 Episode 3
15 January 2017
2:27
Season 3 Episode 4
22 January 2017
Rivals
Season 3 Episode 5
29 January 2017
...Is This Just Fantasy?
Season 3 Episode 6
5 February 2017
The Last Assembly
Season 3 Episode 7
12 February 2017
