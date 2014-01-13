Menu
Uncle 2014 - 2017 season 1

Uncle season 1 poster
Uncle
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Uncle" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дядя» в центре событий оказывается безработный музыкант средних лет по имени Энди. Он ведет довольно скромное существование, живет один, перебивается случайными заработками и клянет судьбу, считая себя отъявленным неудачником. Однако все меняется после того, как сестра Энди просит его присмотреть за своим сыном. Главный герой быстро понимает, что двенадцатилетний подросток Эрл симулирует плохое самочувствие. Он притворяется, чтобы не посещать вечеринку по случаю дня рождения своего одноклассника. Энди полон решимости переубедить племянника и научить его быть звездой тусовок. 

7.8 IMDb
"Uncle" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Mind the Cracks
Season 1 Episode 1
13 January 2014
Party Monster
Season 1 Episode 2
20 January 2014
I Like-Like You
Season 1 Episode 3
27 January 2014
Favourites
Season 1 Episode 4
3 February 2014
Last of the Red Hot Uncles
Season 1 Episode 5
10 February 2014
Nephew
Season 1 Episode 6
17 February 2014
