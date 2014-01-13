В 1-м сезоне сериала «Дядя» в центре событий оказывается безработный музыкант средних лет по имени Энди. Он ведет довольно скромное существование, живет один, перебивается случайными заработками и клянет судьбу, считая себя отъявленным неудачником. Однако все меняется после того, как сестра Энди просит его присмотреть за своим сыном. Главный герой быстро понимает, что двенадцатилетний подросток Эрл симулирует плохое самочувствие. Он притворяется, чтобы не посещать вечеринку по случаю дня рождения своего одноклассника. Энди полон решимости переубедить племянника и научить его быть звездой тусовок.