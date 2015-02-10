Во 2-м сезоне сериала «Дядя» проходит год после событий, о которых шла речь в предыдущем сезоне. Эрл втайне от всех иногда приходит к дяде. Сэм посещает сеансы у терапевта. Энди устроился на работу в магазин по продаже ковров и изо всех сил пытается уволиться. Однако именно там он знакомится с соблазнительной девушкой по имени Тереза. В это же время Эрл пытается вызвать интерес у своей надменной одноклассницы Уиллоу. Он пишет ей в Интернете, прикрываясь образом крутого парня. Однако вскоре ему приходится раскрыться. Сэм знакомится с новой девушкой своего экс-супруга Бена Вероникой и хочет наладить с ней контакт.