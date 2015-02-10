Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Uncle 2014 - 2017 season 2

Uncle season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Uncle Seasons Season 2

Uncle
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Uncle" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Дядя» проходит год после событий, о которых шла речь в предыдущем сезоне. Эрл втайне от всех иногда приходит к дяде. Сэм посещает сеансы у терапевта. Энди устроился на работу в магазин по продаже ковров и изо всех сил пытается уволиться. Однако именно там он знакомится с соблазнительной девушкой по имени Тереза. В это же время Эрл пытается вызвать интерес у своей надменной одноклассницы Уиллоу. Он пишет ей в Интернете, прикрываясь образом крутого парня. Однако вскоре ему приходится раскрыться. Сэм знакомится с новой девушкой своего экс-супруга Бена Вероникой и хочет наладить с ней контакт.  

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Uncle" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
10 February 2015
Episode 2
Season 2 Episode 2
17 February 2015
Episode 3
Season 2 Episode 3
24 February 2015
Episode 4
Season 2 Episode 4
3 March 2015
Episode 5
Season 2 Episode 5
10 March 2015
Episode 6
Season 2 Episode 6
17 March 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more