Berlin Station 2016 - 2019, season 3

В 3-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» во время очередного задания Валери Эдвардс берет бразды правления штабом в свои руки. Она отправляет Даниэля и Роберта на срочный выезд. Там они сталкиваются с бывшим офицером ЦРУ – ренегатом и перебежчиком Рафаэлем Торресом. Кирш ищет доказательства утечки информации, чтобы привлечь старого знакомого к ответу. Он считает, что в скором времени резидентуре нужно ждать вторжения, но вышестоящее начальство не воспринимает его теорию всерьез. Тем временем Даниэль внезапно исчезает с радаров, и коллеги отправляются на его спасение, не представляя, с чем они имеют дело.

0.0
7.6 IMDb
Aut Concilio Aut Ense
Season 3 Episode 1
2 December 2018
Fire Knows Nothing of Mercy
Season 3 Episode 2
9 December 2018
The Old Lie
Season 3 Episode 3
16 December 2018
If You Swear, You'll Catch No Fish
Season 3 Episode 4
23 December 2018
The Dream of the Four Policemen
Season 3 Episode 5
6 January 2019
In Cold Hell
Season 3 Episode 6
13 January 2019
The Eye Fears When It Is Done to See
Season 3 Episode 7
20 January 2019
The Green Dacha
Season 3 Episode 8
27 January 2019
End of War
Season 3 Episode 9
10 February 2019
Book of the Fallen
Season 3 Episode 10
17 February 2019
