В 3-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» во время очередного задания Валери Эдвардс берет бразды правления штабом в свои руки. Она отправляет Даниэля и Роберта на срочный выезд. Там они сталкиваются с бывшим офицером ЦРУ – ренегатом и перебежчиком Рафаэлем Торресом. Кирш ищет доказательства утечки информации, чтобы привлечь старого знакомого к ответу. Он считает, что в скором времени резидентуре нужно ждать вторжения, но вышестоящее начальство не воспринимает его теорию всерьез. Тем временем Даниэль внезапно исчезает с радаров, и коллеги отправляются на его спасение, не представляя, с чем они имеют дело.