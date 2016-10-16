Menu
Berlin Station 2016 - 2019 season 1

Season premiere 16 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Berlin Station" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» в центре событий оказывается молодой следователь Даниэль Мейер, который получает неожиданное повышение. Теперь служба мужчины будет проходить не в обычном отделении полиции, а в берлинской резидентуре ЦРУ. А самому герою предстоит освоить шпионские навыки и в короткие сроки стать настоящим тайным агентом. К счастью, к нему приставляют мудрого и опытного наставника – ветерана разведки Гектора ДеЖана. Вот только мужчина оказывается довольно вредным и брюзгливым учителем. Он учит Даниэля поступаться своими принципами ради общего дела.

"Berlin Station" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Station to Station
Season 1 Episode 1
16 October 2016
Lights Don't Run on Loyalty
Season 1 Episode 2
23 October 2016
Riverrun Dry
Season 1 Episode 3
30 October 2016
By Way of Deception
Season 1 Episode 4
6 November 2016
Unter Druck
Season 1 Episode 5
13 November 2016
Just Decisions
Season 1 Episode 6
20 November 2016
Proof of Life
Season 1 Episode 7
27 November 2016
False Negative
Season 1 Episode 8
4 December 2016
Thomas Shaw
Season 1 Episode 9
11 December 2016
Oratorio Berlin
Season 1 Episode 10
18 December 2016
