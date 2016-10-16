В 1-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» в центре событий оказывается молодой следователь Даниэль Мейер, который получает неожиданное повышение. Теперь служба мужчины будет проходить не в обычном отделении полиции, а в берлинской резидентуре ЦРУ. А самому герою предстоит освоить шпионские навыки и в короткие сроки стать настоящим тайным агентом. К счастью, к нему приставляют мудрого и опытного наставника – ветерана разведки Гектора ДеЖана. Вот только мужчина оказывается довольно вредным и брюзгливым учителем. Он учит Даниэля поступаться своими принципами ради общего дела.