В 3-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья», пока вся команда отдыхает после недавних событий появляется Песочный человек и узнает истинную личность Человека-паука. Остальные пытаются переубедить его. Во время танцев Анжелику выманивает на улицу незнакомец и пытается загипнотизировать. Когда ему удается, он берет девушку на борт своего самолета, и они отправляются в Трансильванию в сопровождении Айсмена и Человека-паука, которые стоят прямо за ними. Незнакомец оказывается Дракулой. Они освобождают Анжелику, но им все еще приходится сражаться с Франкенштейном и оборотнем.