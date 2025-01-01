Menu
Spider-Man and His Amazing Friends 1981 - 1983, season 3

Spider-Man and His Amazing Friends
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 September 1983
Production year 1983
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Spider-Man and His Amazing Friends" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья», пока вся команда отдыхает после недавних событий появляется Песочный человек и узнает истинную личность Человека-паука. Остальные пытаются переубедить его. Во время танцев Анжелику выманивает на улицу незнакомец и пытается загипнотизировать. Когда ему удается, он берет девушку на борт своего самолета, и они отправляются в Трансильванию в сопровождении Айсмена и Человека-паука, которые стоят прямо за ними. Незнакомец оказывается Дракулой. Они освобождают Анжелику, но им все еще приходится сражаться с Франкенштейном и оборотнем.

7.1 IMDb
"Spider-Man and His Amazing Friends" season 3 list of episodes
Spider-Man Unmasked!
Season 3 Episode 1
17 September 1983
The Bride of Dracula!
Season 3 Episode 2
24 September 1983
The Education of a Superhero
Season 3 Episode 3
1 October 1983
Attack of the Arachnoid
Season 3 Episode 4
8 October 1983
The Origin of the Spider-Friends
Season 3 Episode 5
15 October 1983
Spidey Meets the Girl from Tomorrow
Season 3 Episode 6
22 October 1983
The X-Men Adventure
Season 3 Episode 7
29 October 1983
Mission: Save the Guardstar
Season 3 Episode 8
4 November 1983
