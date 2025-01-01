Во 2-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья», когда Айсмен, по всей видимости, теряет свои сверхъестественные способности, команда вспоминает, каким образом Бобби Дрейк вообще их приобрел. Впоследствии они определяют, что это может иметь отношение к последнему заговору Видеомана, направленному на то, чтобы лишить Нью-Йорк электрической энергии. Человек-паук сражается с Шокером, который пытается сбежать после вооруженного ограбления. Это произошло после этого тетя Мэй серьезно ранена. Питер впадает в тяжелейшую депрессию и раздумывает о том, чтобы отказаться от своих суперспособностей.