Spider-Man and His Amazing Friends 1981 - 1983 season 2

Season premiere 18 September 1982
Production year 1982
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 15 minutes
"Spider-Man and His Amazing Friends" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья», когда Айсмен, по всей видимости, теряет свои сверхъестественные способности, команда вспоминает, каким образом Бобби Дрейк вообще их приобрел. Впоследствии они определяют, что это может иметь отношение к последнему заговору Видеомана, направленному на то, чтобы лишить Нью-Йорк электрической энергии. Человек-паук сражается с Шокером, который пытается сбежать после вооруженного ограбления. Это произошло после этого тетя Мэй серьезно ранена. Питер впадает в тяжелейшую депрессию и раздумывает о том, чтобы отказаться от своих суперспособностей. 

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.1 IMDb
Write review
"Spider-Man and His Amazing Friends" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Origin of the Iceman
Season 2 Episode 1
18 September 1982
Along Came Spidey
Season 2 Episode 2
2 October 1982
A Fire-star is Born
Season 2 Episode 3
25 September 1982
TV series release schedule
