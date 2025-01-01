Menu
Russian
Spider-Man and His Amazing Friends 1981 - 1983 season 1

Spider-Man and His Amazing Friends
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 1981
Production year 1981
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Spider-Man and His Amazing Friends" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья» Зеленый Гоблин хочет отравить городское водоснабжение и превратить всех в таких же существ, как он. Крэйвен-охотник приехал в Нью-Йорк, чтобы показать своих доисторических животных. Однако его интермедия является прикрытием заговора по захвату Нью-Йорка путем вылупления многочисленных динозавров. Он похищает редкий рубин (Око Индии) и Огнезвезда, чтобы заставить ее использовать свою энергию для питания стимулятора роста, из которого вылупятся маленькие динозавры. Мистер Фрамп, бездомный человек, обнаружил древний амулет, с помощью которого Дум хотел завоевать мир.

7.1 IMDb
"Spider-Man and His Amazing Friends" season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
The Triumph of the Green Goblin
Season 1 Episode 1
12 September 1981
The Crime of All Centuries
Season 1 Episode 2
19 September 1981
The Fantastic Mr. Frump!
Season 1 Episode 3
26 September 1981
Sunfire
Season 1 Episode 4
3 October 1981
Swarm
Season 1 Episode 5
10 October 1981
7 Little Superheroes
Season 1 Episode 6
17 October 1981
Video-Man
Season 1 Episode 7
24 October 1981
The Prison Plot
Season 1 Episode 8
31 October 1981
Spidey Goes Hollywood
Season 1 Episode 9
7 November 1981
The Vengeance of Loki!
Season 1 Episode 10
14 November 1981
Knights and Demons
Season 1 Episode 11
21 November 1981
Pawns of the Kingpin
Season 1 Episode 12
28 November 1981
The Quest of the Red Skull
Season 1 Episode 13
5 December 1981
