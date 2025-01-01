В 1-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья» Зеленый Гоблин хочет отравить городское водоснабжение и превратить всех в таких же существ, как он. Крэйвен-охотник приехал в Нью-Йорк, чтобы показать своих доисторических животных. Однако его интермедия является прикрытием заговора по захвату Нью-Йорка путем вылупления многочисленных динозавров. Он похищает редкий рубин (Око Индии) и Огнезвезда, чтобы заставить ее использовать свою энергию для питания стимулятора роста, из которого вылупятся маленькие динозавры. Мистер Фрамп, бездомный человек, обнаружил древний амулет, с помощью которого Дум хотел завоевать мир.