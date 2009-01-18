В 1-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» в обычном американском пригороде живет семейство Грегсон. Макс – ландшафтный дизайнер и глава семьи. Тара – его любящая супруга, образцовая домохозяйка. Также у них есть дочка-подросток Кейт и сын-гей Маршалл. И все бы ничего, но у матери этого странного семейства самое настоящее диссоциативное расстройство личности! Все знают, что в любой момент она может перестать быть собой и превратиться в мятежную девчонку Ти – ровесницу своей дочки, любящую парней и стринги… или в Элис – женушку из 50-х годов… или, чего доброго, в свое мужское альтер эго – типичного реднека Бака.