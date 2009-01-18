Menu
United States of Tara 2009 - 2011 season 1

United States of Tara season 1 poster
United States of Tara 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 January 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"United States of Tara" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» в обычном американском пригороде живет семейство Грегсон. Макс – ландшафтный дизайнер и глава семьи. Тара – его любящая супруга, образцовая домохозяйка. Также у них есть дочка-подросток Кейт и сын-гей Маршалл. И все бы ничего, но у матери этого странного семейства самое настоящее диссоциативное расстройство личности! Все знают, что в любой момент она может перестать быть собой и превратиться в мятежную девчонку Ти – ровесницу своей дочки, любящую парней и стринги… или в Элис – женушку из 50-х годов… или, чего доброго, в свое мужское альтер эго – типичного реднека Бака.

"United States of Tara" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Pilot
Season 1 Episode 1
18 January 2009
Aftermath
Season 1 Episode 2
25 January 2009
Work
Season 1 Episode 3
1 February 2009
Inspiration
Season 1 Episode 4
8 February 2009
Revolution
Season 1 Episode 5
15 February 2009
Transition
Season 1 Episode 6
22 February 2009
Alterations
Season 1 Episode 7
1 March 2009
Abundance
Season 1 Episode 8
8 March 2009
Possibility
Season 1 Episode 9
15 March 2009
Betrayal
Season 1 Episode 10
22 March 2009
Snow
Season 1 Episode 11
29 March 2009
Miracle
Season 1 Episode 12
5 April 2009
