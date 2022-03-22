В 3-м сезоне сериала «Под чужим флагом» сотрудники израильской компании, занимающейся высокими технологиями, устраивают вечеринку на Кипре, во время которой люди неожиданно начинают падать и биться в конвульсиях. Из-за боязни химического террора срочно вызывают «Моссад». Корин потрясен взрывом в комнате Дидье. Раскрываются новые подробности о ядовитом веществе, которое использовали во время химической атаки. Анна находит скрытую камеру в гостиничном номере Дафны. Раненых доставляют в израильский госпиталь – состояние Дани Харела ухудшается. Военный штаб получает информацию о трупе, который может иметь отношение к инциденту.