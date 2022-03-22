Menu
False Flag 2015 - 2022, season 3

Season premiere 22 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"False Flag" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Под чужим флагом» сотрудники израильской компании, занимающейся высокими технологиями, устраивают вечеринку на Кипре, во время которой люди неожиданно начинают падать и биться в конвульсиях. Из-за боязни химического террора срочно вызывают «Моссад». Корин потрясен взрывом в комнате Дидье. Раскрываются новые подробности о ядовитом веществе, которое использовали во время химической атаки. Анна находит скрытую камеру в гостиничном номере Дафны. Раненых доставляют в израильский госпиталь – состояние Дани Харела ухудшается. Военный штаб получает информацию о трупе, который может иметь отношение к инциденту.

"False Flag" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 3 Episode 1
22 March 2022
Episode 2
Season 3 Episode 2
29 March 2022
Episode 3
Season 3 Episode 3
29 March 2022
Episode 4
Season 3 Episode 4
5 April 2022
Episode 5
Season 3 Episode 5
14 April 2022
Episode 6
Season 3 Episode 6
14 April 2022
Episode 7
Season 3 Episode 7
20 April 2022
Episode 8
Season 3 Episode 8
20 April 2022
TV series release schedule
