Во 2-м сезоне сериала «Под чужим флагом» три семьи в смятении после того, как их близкие пропали без вести в результате загадочного взрыва. Пытаясь делать вид, что ничего не происходит, они все больше погрязают во лжи. Следователи приходят в дома подозреваемых и узнают, что случилось. Они проводят допрос шокированных родственников. Быстро выясняется, что даже в благопристойных семьях люди лгут и хранят секреты. Диклу отпускают под домашний арест и отправляют в дом родителей. Мику увольняют. Саги боится, что его супруга вновь завела отношения на стороне. В это время команда оперативного штаба без особого успеха ищет Амира и Аната.