False Flag 2015 - 2022 season 1

False Flag 16+
Season premiere 29 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Под чужим флагом» пятеро простых людей просыпаются однажды утром и узнают, что они стали главными подозреваемыми в дерзкой операции по похищению людей. Это случилось после того, как стало известно о загадочном исчезновении министра оборонного ведомства Ирана во время его тайного посещения России. Главные герои шокированы тем, что их личные данные, в том числе фотографии в паспорте, транслируются в мировых средствах массовой информации. В следственных изоляторах Шин-Бет проводят допрос четверых подозреваемых — Бена, Эммы, Асии и Натали. Все они в момент похищения были за границей, и ни у кого из них нет надежного алиби.

0.0
7.7 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
29 October 2015
29 October 2015
4 November 2015
4 November 2015
11 November 2015
18 November 2015
25 November 2015
2 December 2015
