В 1-м сезоне сериала «Под чужим флагом» пятеро простых людей просыпаются однажды утром и узнают, что они стали главными подозреваемыми в дерзкой операции по похищению людей. Это случилось после того, как стало известно о загадочном исчезновении министра оборонного ведомства Ирана во время его тайного посещения России. Главные герои шокированы тем, что их личные данные, в том числе фотографии в паспорте, транслируются в мировых средствах массовой информации. В следственных изоляторах Шин-Бет проводят допрос четверых подозреваемых — Бена, Эммы, Асии и Натали. Все они в момент похищения были за границей, и ни у кого из них нет надежного алиби.