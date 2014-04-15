В 3-м сезоне сериала «Избранный» опасная игра продолжается, и главная ставка в ней теперь – жизнь. Джейкоб Орр пытается защитить Элли Митчелл. А на арену тем временем выходит новая охотница Джози Акоста вместе со своими детьми-подростками Алексом и Меган. Они еще не подозревают, во что они ввязались на самом деле, но Джози старается хотя бы сохранить семью вместе в полном составе. Макс Грегори делает открытие: оказывается, присоединиться к соревнованию теперь может любой желающий по собственному выбору. Он пытается выяснить, возможно ли так же добровольно покинуть ряды участников и что нужно для этого сделать.