Chosen 2013 - 2014, season 3

Season premiere 15 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Chosen" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Избранный» опасная игра продолжается, и главная ставка в ней теперь – жизнь. Джейкоб Орр пытается защитить Элли Митчелл. А на арену тем временем выходит новая охотница Джози Акоста вместе со своими детьми-подростками Алексом и Меган. Они еще не подозревают, во что они ввязались на самом деле, но Джози старается хотя бы сохранить семью вместе в полном составе. Макс Грегори делает открытие: оказывается, присоединиться к соревнованию теперь может любой желающий по собственному выбору. Он пытается выяснить, возможно ли так же добровольно покинуть ряды участников и что нужно для этого сделать.

7.3 IMDb
"Chosen" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Redemption
Season 3 Episode 1
15 April 2014
Dirty Hands
Season 3 Episode 2
15 April 2014
The Hatchet
Season 3 Episode 3
15 April 2014
Prisoners
Season 3 Episode 4
15 April 2014
Downward Spiral
Season 3 Episode 5
15 April 2014
Monsters
Season 3 Episode 6
15 April 2014
