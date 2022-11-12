В 1-м сезоне сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией» главными действующими лицами становятся сотрудники служб быстрого реагирования с участием правоохранительных органов и пожарных, которые вместе действуют в чрезвычайных ситуациях, борются с преступностью и возгораниями. Порой между коллегами возникают конфликты и разногласия, но в экстренной ситуации они действуют слаженно, демонстрируя свой профессионализм. Герои расследуют похищение женщины. Спасатели объединяются, чтобы спасти жертву, которая находится в квартире. Школьница оказалась вовлечена в онлайн-игру. Преступники выманивают у нее деньги.