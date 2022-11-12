Menu
The First Responders 2022, season 1

The First Responders season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The First Responders Seasons Season 1

The First Responders
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"The First Responders" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией» главными действующими лицами становятся сотрудники служб быстрого реагирования с участием правоохранительных органов и пожарных, которые вместе действуют в чрезвычайных ситуациях, борются с преступностью и возгораниями. Порой между коллегами возникают конфликты и разногласия, но в экстренной ситуации они действуют слаженно, демонстрируя свой профессионализм. Герои расследуют похищение женщины. Спасатели объединяются, чтобы спасти жертву, которая находится в квартире. Школьница оказалась вовлечена в онлайн-игру. Преступники выманивают у нее деньги.

8.1 IMDb
The First Responders List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 December 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 December 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 December 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 December 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 December 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
23 December 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 December 2022
TV series release schedule
