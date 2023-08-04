Во 2-м сезоне сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией» продолжается история о буднях полицейского участка и пожарной части, которые располагаются по соседству. Коллегам из разных служб быстрого реагирования порой приходится работать над одним и тем же делом. Очень часто пожары и возгорания в жилых помещениях, складах, офисах или производственных зданиях являются делом рук преступников, действующих по умыслу. Тогда сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы делятся своими версиями, предположениями и теориями, а также вместе исследуют улики на месте происшествия.