The First Responders 2022 - 2023, season 2

The First Responders
Season premiere 4 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"The First Responders" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией» продолжается история о буднях полицейского участка и пожарной части, которые располагаются по соседству. Коллегам из разных служб быстрого реагирования порой приходится работать над одним и тем же делом. Очень часто пожары и возгорания в жилых помещениях, складах, офисах или производственных зданиях являются делом рук преступников, действующих по умыслу. Тогда сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы делятся своими версиями, предположениями и теориями, а также вместе исследуют улики на месте происшествия.

The First Responders List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
4 August 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 August 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
11 August 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
12 August 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
18 August 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
19 August 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
25 August 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
26 August 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
1 September 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
2 September 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
8 September 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
9 September 2023
