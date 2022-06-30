Menu
BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 2022, season 1

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy season 1 poster
BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy Season 1

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 18+
Season premiere 30 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения» прошло много лет с тех пор, как могущественный темный лорд Дарк Шнайдер попытался захватить мир и был остановлен первосвященником Металликаны. Теперь четыре лорда Хаоса хотят продолжить его дело. Они срывают волшебные печати, которые не пускают в этот мир бога тьмы Анслу Сакса. После того как им удалось сорвать три печати, осталась всего одна – но за ней придется отправиться в Металликану. В королевстве нет бойцов, которые могут отразить атаку надвигающихся войск. Помочь им может только Дарк Шнайдер, заключенный в тело простого юноши, живущего при церкви.
 

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Arrival
Season 1 Episode 1
30 June 2022
Rampage
Season 1 Episode 2
30 June 2022
Abduction
Season 1 Episode 3
30 June 2022
Invasion
Season 1 Episode 4
30 June 2022
Showdown
Season 1 Episode 5
30 June 2022
Destiny
Season 1 Episode 6
30 June 2022
The Demon Beast
Season 1 Episode 7
30 June 2022
The Progenitor
Season 1 Episode 8
30 June 2022
Blue Nail
Season 1 Episode 9
30 June 2022
The Goddess of Thunder
Season 1 Episode 10
30 June 2022
Prophecy
Season 1 Episode 11
30 June 2022
Life or Death
Season 1 Episode 12
30 June 2022
Wavering
Season 1 Episode 13
30 June 2022
Moved to Tears
Season 1 Episode 14
15 September 2022
Triumphant Return
Season 1 Episode 15
15 September 2022
Incantation
Season 1 Episode 16
15 September 2022
Ring
Season 1 Episode 17
15 September 2022
Secrets of the Sword
Season 1 Episode 18
15 September 2022
Empress of Thunder
Season 1 Episode 19
15 September 2022
Tyranny
Season 1 Episode 20
15 September 2022
Fierce Battle
Season 1 Episode 21
15 September 2022
Conclusion
Season 1 Episode 22
15 September 2022
Annihilation
Season 1 Episode 23
15 September 2022
End
Season 1 Episode 24
15 September 2022
