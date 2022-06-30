В 1 сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения» прошло много лет с тех пор, как могущественный темный лорд Дарк Шнайдер попытался захватить мир и был остановлен первосвященником Металликаны. Теперь четыре лорда Хаоса хотят продолжить его дело. Они срывают волшебные печати, которые не пускают в этот мир бога тьмы Анслу Сакса. После того как им удалось сорвать три печати, осталась всего одна – но за ней придется отправиться в Металликану. В королевстве нет бойцов, которые могут отразить атаку надвигающихся войск. Помочь им может только Дарк Шнайдер, заключенный в тело простого юноши, живущего при церкви.

