Во 2-м сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения» продолжается история о том, как великий темный лорд Дарк Шнайдер хотел захватить мир. Его удалось остановить первосвященнику королевства Металликаны. Напомним, в финале предыдущего сезона Аршес и Гара выступили против Абигейл, но не смогли вступить в схватку. Абигейл решает воспользоваться главной слабостью темного лорда Дарка Шнайдера. Абигейл насмехается над ним из-за того, что тот обладает человеческим сердцем, но тут появляются духи огня и выручают мага в последней схватке. В новом сезоне героев ждут очередные схватки и серьезные испытания.