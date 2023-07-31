Menu
BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 2022 - 2023, season 2

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy season 2 poster
BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 31 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 6 hours 15 minutes
"BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения» продолжается история о том, как великий темный лорд Дарк Шнайдер хотел захватить мир. Его удалось остановить первосвященнику королевства Металликаны. Напомним, в финале предыдущего сезона Аршес и Гара выступили против Абигейл, но не смогли вступить в схватку. Абигейл решает воспользоваться главной слабостью темного лорда Дарка Шнайдера. Абигейл насмехается над ним из-за того, что тот обладает человеческим сердцем, но тут появляются духи огня и выручают мага в последней схватке. В новом сезоне героев ждут очередные схватки и серьезные испытания.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy List of episodes
Season 1
Season 2
Rebellion
Season 2 Episode 1
31 July 2023
Fate
Season 2 Episode 2
31 July 2023
Blue Storm
Season 2 Episode 3
31 July 2023
Dawn
Season 2 Episode 4
31 July 2023
Ice and Snow
Season 2 Episode 5
31 July 2023
Departure
Season 2 Episode 6
31 July 2023
Teleportation
Season 2 Episode 7
31 July 2023
Magic Land
Season 2 Episode 8
31 July 2023
Legend
Season 2 Episode 9
31 July 2023
Distant Thunder
Season 2 Episode 10
31 July 2023
Holy War I
Season 2 Episode 11
31 July 2023
Holy War II
Season 2 Episode 12
31 July 2023
Holy War III
Season 2 Episode 13
31 July 2023
Holy War IV
Season 2 Episode 14
31 July 2023
Gathering
Season 2 Episode 15
31 July 2023
TV series release schedule
