Psycho-Pass 2012 - 2019, season 3

Psycho-Pass season 3 poster
Psycho-Pass
Season premiere 24 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Psycho-Pass" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Психопаспорт» в 2120 году огромный транспортный беспилотник терпит крушение прямо над центром Токио. Новые инспекторы Первого подразделения полиции Арата Синдо и Кей Михаил Игнатов отправляются на расследование. Коллеги выясняют, что бухгалтер транспортной компании, занимавшейся перевозкой, загадочным образом пропал накануне. Система Sibyl не может обнаружить его в городе, а вскоре на берегу реки обнаруживается его труп. Арата и Кей подозревают, что авария была инсценирована, и пытаются выйти на того, кто заставил свидетеля замолчать. В этом деле они могут полагаться не на технику, а только на себя.

"Psycho-Pass" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Laelaps' Calling
Season 3 Episode 1
24 October 2019
Teumessian Sacrifices
Season 3 Episode 2
31 October 2019
Herakles and the Sirens
Season 3 Episode 3
7 November 2019
Political Strife in the Colosseum
Season 3 Episode 4
14 November 2019
Agamemnon's Offering
Season 3 Episode 5
21 November 2019
Caesar's Gold Coins
Season 3 Episode 6
28 November 2019
Don't Take God's Name in Vain
Season 3 Episode 7
5 December 2019
Cubism
Season 3 Episode 8
12 December 2019
TV series release schedule
