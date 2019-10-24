В 3-м сезоне сериала «Психопаспорт» в 2120 году огромный транспортный беспилотник терпит крушение прямо над центром Токио. Новые инспекторы Первого подразделения полиции Арата Синдо и Кей Михаил Игнатов отправляются на расследование. Коллеги выясняют, что бухгалтер транспортной компании, занимавшейся перевозкой, загадочным образом пропал накануне. Система Sibyl не может обнаружить его в городе, а вскоре на берегу реки обнаруживается его труп. Арата и Кей подозревают, что авария была инсценирована, и пытаются выйти на того, кто заставил свидетеля замолчать. В этом деле они могут полагаться не на технику, а только на себя.