Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Psycho-Pass 2012 - 2019 season 2

Psycho-Pass season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Psycho-Pass Seasons Season 2

Psycho-Pass
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Psycho-Pass" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Психопаспорт» Аканэ Цунэмори получает повышение до главного инспектора и возглавляет свою прежнюю команду. Также она теперь руководит несколькими новыми инспекторами и силовиками. Боевым крещением для ее ребят становится неожиданная серия терактов. Система Sibyl действует безотказно и вскоре помогает полицейским поймать взрывателя по его высокому индексу агрессивности. Однако прямо на глазах у Аканэ происходит невозможное: во время очередного сканирования показатели террориста внезапно приходят в норму, и искусственный интеллект признает его невиновным. Можно ли доверять машине после этого?

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.1 IMDb
Write review
"Psycho-Pass" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Scales of Justice
Season 2 Episode 1
9 October 2014
The Creeping Unknown
Season 2 Episode 2
16 October 2014
The Devil`s Proof
Season 2 Episode 3
23 October 2014
The Salvation of Job
Season 2 Episode 4
30 October 2014
Unforbidden Games
Season 2 Episode 5
6 November 2014
Those Who Cast Stones
Season 2 Episode 6
13 November 2014
Untraceable Children
Season 2 Episode 7
20 November 2014
Conception of the Oracle
Season 2 Episode 8
27 November 2014
Omnipotence Paradox
Season 2 Episode 9
4 December 2014
Gauging the Soul
Season 2 Episode 10
11 December 2014
What Color?
Season 2 Episode 11
18 December 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more