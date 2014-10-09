Во 2-м сезоне сериала «Психопаспорт» Аканэ Цунэмори получает повышение до главного инспектора и возглавляет свою прежнюю команду. Также она теперь руководит несколькими новыми инспекторами и силовиками. Боевым крещением для ее ребят становится неожиданная серия терактов. Система Sibyl действует безотказно и вскоре помогает полицейским поймать взрывателя по его высокому индексу агрессивности. Однако прямо на глазах у Аканэ происходит невозможное: во время очередного сканирования показатели террориста внезапно приходят в норму, и искусственный интеллект признает его невиновным. Можно ли доверять машине после этого?