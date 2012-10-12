В 1-м сезоне сериала «Психопаспорт» Аканэ Цунэмори приступает к своим обязанностям в новой должности инспектора полиции. Это совсем молодая девушка, которая искренне верит в правосудие и хочет помогать людям. Но не стоит забывать, что события происходят в XXII веке и судебная система несколько отличается от нашей. Вину или невиновность подозреваемого определяет искусственный интеллект Sibyl. Система сканирует мозг человека и заносит уровень его агрессии в специальный психопаспорт. Если она сочтет, что человек способен на убийство, то его признают виновным. Однако Аканэ не может так слепо верить бездушной машине.