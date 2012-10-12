Menu
Psycho-Pass 2012 - 2019 season 1

Psycho-Pass
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 22
Runtime 9 hours 10 minutes
"Psycho-Pass" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Психопаспорт» Аканэ Цунэмори приступает к своим обязанностям в новой должности инспектора полиции. Это совсем молодая девушка, которая искренне верит в правосудие и хочет помогать людям. Но не стоит забывать, что события происходят в XXII веке и судебная система несколько отличается от нашей. Вину или невиновность подозреваемого определяет искусственный интеллект Sibyl. Система сканирует мозг человека и заносит уровень его агрессии в специальный психопаспорт. Если она сочтет, что человек способен на убийство, то его признают виновным. Однако Аканэ не может так слепо верить бездушной машине.

"Psycho-Pass" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Criminal Coefficient
Season 1 Episode 1
12 October 2012
Those Capable
Season 1 Episode 2
19 October 2012
Raising Manners
Season 1 Episode 3
26 October 2012
Nobody Knows Your Mask
Season 1 Episode 4
2 November 2012
Nobody Knows Your Face
Season 1 Episode 5
9 November 2012
Return of the Lunatic Prince
Season 1 Episode 6
16 November 2012
Symbolism of Bletilla Striata
Season 1 Episode 7
23 November 2012
And Then, Silence
Season 1 Episode 8
29 November 2012
Paradise Fruit
Season 1 Episode 9
6 December 2012
Methuselah's Game
Season 1 Episode 10
14 December 2012
The Saint's Supper
Season 1 Episode 11
21 December 2012
Devil's Crossroad
Season 1 Episode 12
11 January 2013
Invitation from the Abyss
Season 1 Episode 13
18 January 2013
Sweet Poison
Season 1 Episode 14
25 January 2013
The Town Where Sulfur Falls
Season 1 Episode 15
1 February 2013
The Gate to Judgment
Season 1 Episode 16
7 February 2013
Iron Heart
Season 1 Episode 17
15 February 2013
A Promise Written on Water
Season 1 Episode 18
21 February 2013
Transparent Shadow
Season 1 Episode 19
28 February 2013
Where Justice Lies
Season 1 Episode 20
7 March 2013
Blood-Stained Reward
Season 1 Episode 21
15 March 2013
Perfect World
Season 1 Episode 22
22 March 2013
