В 3-м сезоне сериала «Токийские мстители» продолжается история молодого дерзкого хулигана, который прошел путь от беспечного юноши до жалкого 26-летнего неудачника, закомплексованного и ничего не добившегося в жизни. Даже единственный луч света в том царстве мрака, где оказался главный герой — девушка, в которую он был влюблен, — погибла по вине преступной группировки, к которой парень имел непосредственное отношение. Напомним, в финале предыдущего сезона Такемичи удалось вернуться в прошлое. Он полон решимости изменить новую временную шкалу, которая не сулит ничего хорошего. После встречи с Чифую Такемичи понял, что ему надо сделать.