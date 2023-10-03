Menu
Tokyo Revengers 2021 - 2023, season 3

Tokyo Revengers
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 3 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Tokyo Revengers" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Токийские мстители» продолжается история молодого дерзкого хулигана, который прошел путь от беспечного юноши до жалкого 26-летнего неудачника, закомплексованного и ничего не добившегося в жизни. Даже единственный луч света в том царстве мрака, где оказался главный герой — девушка, в которую он был влюблен, — погибла по вине преступной группировки, к которой парень имел непосредственное отношение. Напомним, в финале предыдущего сезона Такемичи удалось вернуться в прошлое. Он полон решимости изменить новую временную шкалу, которая не сулит ничего хорошего. После встречи с Чифую Такемичи понял, что ему надо сделать.

The Longest Day
Season 3 Episode 1
3 October 2023
Mortal Enemy
Season 3 Episode 2
10 October 2023
Run Out of Patience
Season 3 Episode 3
17 October 2023
Come Back to Life
Season 3 Episode 4
24 October 2023
A Bad Hunch
Season 3 Episode 5
31 October 2023
Rise Against
Season 3 Episode 6
7 November 2023
Turn the Tide
Season 3 Episode 7
14 November 2023
I Know in My Head
Season 3 Episode 8
21 November 2023
The Blue Ogre
Season 3 Episode 9
28 November 2023
Brave Heart
Season 3 Episode 10
5 December 2023
Nothing is left
Season 3 Episode 11
12 December 2023
Paradise Lost
Season 3 Episode 12
19 December 2023
Meet his fate
Season 3 Episode 13
26 December 2023
