В 1-м сезоне сериала «Манипуляции» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Мод. Ее жизнь кажется полностью сложившейся. Она построила успешную карьеру и находится в поистине идеальных отношениях, которые постепенно стали настоящим адом. Мод ослеплена чувствами. Когда она познакомилась с Матиасом, то сразу поняла, что он ее судьба. Мод не подозревает, что с ней творится. Тем временем сын главной героини решает выяснить, кто же такой Матиас на самом деле. Очень быстро оказывается, что Мод состоит в романтических отношениях с жестоким и беспощадным манипулятором.