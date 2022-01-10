Menu
Manipulations 2022, season 1

Manipulations 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Manipulations" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Манипуляции» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Мод. Ее жизнь кажется полностью сложившейся. Она построила успешную карьеру и находится в поистине идеальных отношениях, которые постепенно стали настоящим адом. Мод ослеплена чувствами. Когда она познакомилась с Матиасом, то сразу поняла, что он ее судьба. Мод не подозревает, что с ней творится. Тем временем сын главной героини решает выяснить, кто же такой Матиас на самом деле. Очень быстро оказывается, что Мод состоит в романтических отношениях с жестоким и беспощадным манипулятором.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
"Manipulations" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
10 January 2022
Épisode 2
Season 1 Episode 2
10 January 2022
Épisode 3
Season 1 Episode 3
17 January 2022
Épisode 4
Season 1 Episode 4
17 January 2022
Épisode 5
Season 1 Episode 5
24 January 2022
Épisode 6
Season 1 Episode 6
24 January 2022
