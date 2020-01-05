В 3-м сезоне сериала «Старая гвардия. Огненный след» капитан полиции Вера Ершова берется за новое задание. Ей, как всегда, помогает ее необычная команда опытных мужчин-пенсионеров: бывший криминалист Григорий Сапронов и бывший оперативник Федор Бобрыкин. В пожаре погибает охранник местной школы Симонов. Сперва следователи уверены, что имеют дело с обычным несчастным случаем, но их смущает один факт: прежде мужчина работал пожарным инспектором. Это странное «совпадение» подталкивает команду «старой гвардии» к разгадке. Похоже, поджигатель был давно знаком с жертвой и подстроил все довольно изобретательным способом.