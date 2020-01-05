Menu
Staraya gvardiya season 3 watch online

Staraya gvardiya season 3 poster
Staraya gvardiya 18+
Title Сезон 3. Огненный след
Season premiere 5 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Staraya gvardiya" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Старая гвардия. Огненный след» капитан полиции Вера Ершова берется за новое задание. Ей, как всегда, помогает ее необычная команда опытных мужчин-пенсионеров: бывший криминалист Григорий Сапронов и бывший оперативник Федор Бобрыкин. В пожаре погибает охранник местной школы Симонов. Сперва следователи уверены, что имеют дело с обычным несчастным случаем, но их смущает один факт: прежде мужчина работал пожарным инспектором. Это странное «совпадение» подталкивает команду «старой гвардии» к разгадке. Похоже, поджигатель был давно знаком с жертвой и подстроил все довольно изобретательным способом.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
6.7 IMDb
"Staraya gvardiya" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Огненный след 1
Season 3 Episode 1
5 January 2020
Огненный след 2
Season 3 Episode 2
5 January 2020
Огненный след 3
Season 3 Episode 3
5 January 2020
Огненный след 4
Season 3 Episode 4
5 January 2020
