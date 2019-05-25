Menu
Russian
Staraya gvardiya season 1 watch online

Staraya gvardiya season 1 poster
Staraya gvardiya 18+
Title Сезон 1
Season premiere 25 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Staraya gvardiya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Старая гвардия» молодая следовательница Вера Ершова работает в городской полиции. Однако ее карьере угрожает серьезная опасность. После неудачного расследования автомобильной аварии на девушку ополчается пресса, и начальство собирается лишить ее полномочий. Однако подполковник Александр Романов верит в свою ученицу и протеже. Мужчина решает спасти ее от увольнения и передает ей резонансное дело. 15 лет назад кто-то жестоко убил королеву красоты, и расследование «висит» до сих пор. Ей в помощь он отряжает двух оперативников-пенсионеров: Федора Бобрыкина и Григория Сапронова.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
6.7 IMDb
"Staraya gvardiya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Старая гвардия 1
Season 1 Episode 1
25 May 2019
Старая гвардия 2
Season 1 Episode 2
25 May 2019
Старая гвардия 3
Season 1 Episode 3
25 May 2019
Старая гвардия 4
Season 1 Episode 4
25 May 2019
