В 1-м сезоне сериала «Старая гвардия» молодая следовательница Вера Ершова работает в городской полиции. Однако ее карьере угрожает серьезная опасность. После неудачного расследования автомобильной аварии на девушку ополчается пресса, и начальство собирается лишить ее полномочий. Однако подполковник Александр Романов верит в свою ученицу и протеже. Мужчина решает спасти ее от увольнения и передает ей резонансное дело. 15 лет назад кто-то жестоко убил королеву красоты, и расследование «висит» до сих пор. Ей в помощь он отряжает двух оперативников-пенсионеров: Федора Бобрыкина и Григория Сапронова.