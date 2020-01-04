Во 2-м сезоне сериала «Старая гвардия» на дачном участке собираются бывшие университетские однокурсники. Они празднуют годовщину выпуска и делятся новостями, когда один из них случайно обнаруживает на огороде закопанное тело. Труп девушки, по-видимому, пролежал в земле много лет. Тем не менее в ней ребята с ужасом опознают свою однокашницу, которую считали давно живущей за границей. На место преступления выезжает капитан Вера Ершова в сопровождении своей неизменной «группы поддержки» – оперативника в отставке Бобрыкина и бывшего криминалиста Сапронова. Подозреваемых оказывается слишком много.