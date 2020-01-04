Menu
Russian
Your tickets in your personal cabinet

Staraya gvardiya season 2 watch online

Staraya gvardiya season 2 poster
Staraya gvardiya Seasons Season 2

Staraya gvardiya 18+
Title Сезон 2. Прощальная вечеринка
Season premiere 4 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Staraya gvardiya" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Старая гвардия» на дачном участке собираются бывшие университетские однокурсники. Они празднуют годовщину выпуска и делятся новостями, когда один из них случайно обнаруживает на огороде закопанное тело. Труп девушки, по-видимому, пролежал в земле много лет. Тем не менее в ней ребята с ужасом опознают свою однокашницу, которую считали давно живущей за границей. На место преступления выезжает капитан Вера Ершова в сопровождении своей неизменной «группы поддержки» – оперативника в отставке Бобрыкина и бывшего криминалиста Сапронова. Подозреваемых оказывается слишком много.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
6.7 IMDb
Write review
"Staraya gvardiya" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Прощальная вечеринка 1
Season 2 Episode 1
4 January 2020
Прощальная вечеринка 2
Season 2 Episode 2
4 January 2020
Прощальная вечеринка 3
Season 2 Episode 3
4 January 2020
Прощальная вечеринка 4
Season 2 Episode 4
4 January 2020
TV series release schedule
