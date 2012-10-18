Menu
El Barco 2011 - 2013, season 3

El Barco season 3 poster
El Barco 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 18 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"El Barco" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Ковчег» утенок Манолито возвращается на борт Estrella Polar, давая экипажу надежду, что неподалеку есть земля. Опасаясь интриг среди экипажа, капитан держит возвращение птицы в секрете. Тем временем первый помощник пытается наладить отношения в команде и починить пробоины в судне. Команда обнаруживает вдалеке нечто похожее на маяк и решает провести расследование. Опасаясь того, что они могут там обнаружить, ребята начинают военную подготовку на случай, если им понадобится отразить нападение абордажников. Айноа раскрывает часть своего прошлого, а Роберто придумывает новый план.

"El Barco" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Crew of Honor
Season 3 Episode 1
18 October 2012
The Art of War
Season 3 Episode 2
25 October 2012
What the Light Hides
Season 3 Episode 3
1 November 2012
100 Meters of the Mainland
Season 3 Episode 4
8 November 2012
Ruler of the World
Season 3 Episode 5
15 November 2012
Fukushima Blues
Season 3 Episode 6
22 November 2012
Wedding
Season 3 Episode 7
29 November 2012
Who is Who?
Season 3 Episode 8
13 December 2012
The Energy That Moves the World
Season 3 Episode 9
20 December 2012
What Remains of the World
Season 3 Episode 10
10 January 2013
Hidden Things
Season 3 Episode 11
17 January 2013
Nothing is Here
Season 3 Episode 12
24 January 2013
The Cat and Mouse
Season 3 Episode 13
31 January 2013
The Noise in the Sky
Season 3 Episode 14
7 February 2013
Out of This World
Season 3 Episode 15
14 February 2013
The Last Bullet
Season 3 Episode 16
21 February 2013
TV series release schedule
