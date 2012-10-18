В 3-м сезоне сериала «Ковчег» утенок Манолито возвращается на борт Estrella Polar, давая экипажу надежду, что неподалеку есть земля. Опасаясь интриг среди экипажа, капитан держит возвращение птицы в секрете. Тем временем первый помощник пытается наладить отношения в команде и починить пробоины в судне. Команда обнаруживает вдалеке нечто похожее на маяк и решает провести расследование. Опасаясь того, что они могут там обнаружить, ребята начинают военную подготовку на случай, если им понадобится отразить нападение абордажников. Айноа раскрывает часть своего прошлого, а Роберто придумывает новый план.