Во 2-м сезоне сериала «Ковчег» экипаж Estrella Polar с удивлением узнает о других выживших в самом неожиданном месте. Ребята хотят объединиться с этими людьми, но во время сильного шторма капитан серьезно заболевает. Кроме того, стихия мешает выполнению миссии и угрожает потопить корабль. Судьба всего экипажа оказывается в руках первого помощника капитана, который еще не готов к таким важным решениям. Тем временем на поверхность поднимаются целые джунгли загадочных водорослей, неизвестных науке Старого Света. Они затормаживают движение судна и начинают утяжелять его дно. Также появляется новая морская фауна.