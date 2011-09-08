Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

El Barco 2011 - 2013 season 2

El Barco season 2 poster
Kinoafisha TV Shows El Barco Seasons Season 2

El Barco 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 14
Runtime 18 hours 40 minutes
"El Barco" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ковчег» экипаж Estrella Polar с удивлением узнает о других выживших в самом неожиданном месте. Ребята хотят объединиться с этими людьми, но во время сильного шторма капитан серьезно заболевает. Кроме того, стихия мешает выполнению миссии и угрожает потопить корабль. Судьба всего экипажа оказывается в руках первого помощника капитана, который еще не готов к таким важным решениям. Тем временем на поверхность поднимаются целые джунгли загадочных водорослей, неизвестных науке Старого Света. Они затормаживают движение судна и начинают утяжелять его дно. Также появляется новая морская фауна.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.1 IMDb
Write review
"El Barco" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
We Are Not Alone
Season 2 Episode 1
8 September 2011
The Dark Visitor
Season 2 Episode 2
15 September 2011
The Last Raft of America Queen
Season 2 Episode 3
22 September 2011
Bobby Guts Bear
Season 2 Episode 4
29 September 2011
Who Fears the Wolf?
Season 2 Episode 5
6 October 2011
Shrimp That Falls Asleep...
Season 2 Episode 6
13 October 2011
Feet in Cement
Season 2 Episode 7
20 October 2011
Siren
Season 2 Episode 8
27 October 2011
The Priest and the Doctor Frankenstein
Season 2 Episode 9
3 November 2011
The Curious Case of Duck Manolito
Season 2 Episode 10
10 November 2011
The One of the Ghosts
Season 2 Episode 11
17 November 2011
The Boat in the Mirror
Season 2 Episode 12
24 November 2011
Lies and Cabarets
Season 2 Episode 13
1 December 2011
The Night of the Kings
Season 2 Episode 14
5 January 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more