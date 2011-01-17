В 1-м сезоне сериала «Ковчег» учебный корабль Estrella Polar с командой студентов отправляется в плавание под испанским флагом, чтобы принять участие в научном эксперименте для исследовательского института ЦЕРН. В открытом море его застает таинственный шторм, после которого экипаж оказывается в полной изоляции. Команда не может связаться с берегом, а приборы перестают показывать сушу на электронных картах. Вскоре ученики и их наставники понимают, что в этом виноват не сбой оборудования. Похоже, в результате неведомого мощного катаклизма земля действительно погрузилась под воду. Возможно, экипаж корабля – последние выжившие люди.