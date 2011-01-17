Menu
Season premiere 17 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 17 hours 20 minutes
"El Barco" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ковчег» учебный корабль Estrella Polar с командой студентов отправляется в плавание под испанским флагом, чтобы принять участие в научном эксперименте для исследовательского института ЦЕРН. В открытом море его застает таинственный шторм, после которого экипаж оказывается в полной изоляции. Команда не может связаться с берегом, а приборы перестают показывать сушу на электронных картах. Вскоре ученики и их наставники понимают, что в этом виноват не сбой оборудования. Похоже, в результате неведомого мощного катаклизма земля действительно погрузилась под воду. Возможно, экипаж корабля – последние выжившие люди.

"El Barco" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Million Miles
Season 1 Episode 1
17 January 2011
Cane Casting
Season 1 Episode 2
24 January 2011
The Pirate Ghost
Season 1 Episode 3
31 January 2011
World Under the Water
Season 1 Episode 4
7 February 2011
Screeching
Season 1 Episode 5
14 February 2011
The Elections
Season 1 Episode 6
21 February 2011
Lost
Season 1 Episode 7
28 February 2011
Sea Fishing
Season 1 Episode 8
7 March 2011
A Blip on the Radar
Season 1 Episode 9
21 March 2011
The Fog
Season 1 Episode 10
28 March 2011
The Law of the Sea
Season 1 Episode 11
4 April 2011
The Man from Liverpool
Season 1 Episode 12
11 April 2011
Waiting for a Miracle
Season 1 Episode 13
25 April 2011
