В 3-м сезоне сериала «Гранд-отель» Диего подозревает Алиссию в неверности. Во время бала-маскарада ей приходит записка от загадочного шантажиста с угрозой, и Андрес начинает опасаться за свою жизнь. Изабель также попадает в серьезную переделку на празднике, из-за чего ей приходится бежать из отеля. Хавьер пропадает, и друзья опасаются, что его могли похитить с целью получения выкупа. Алиссия узнает о последнем разговоре Диего с ее отцом. Тем временем в гранд-отеле собирается дать представление знаменитый фокусник Гарри Гудини, а бывший дворецкий Бенджамин возвращается на прежний пост.