Gran Hotel season 3 watch online

Gran Hotel season 3 poster
Season premiere 22 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 22
Runtime 27 hours 30 minutes
"Gran Hotel" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Гранд-отель» Диего подозревает Алиссию в неверности. Во время бала-маскарада ей приходит записка от загадочного шантажиста с угрозой, и Андрес начинает опасаться за свою жизнь. Изабель также попадает в серьезную переделку на празднике, из-за чего ей приходится бежать из отеля. Хавьер пропадает, и друзья опасаются, что его могли похитить с целью получения выкупа. Алиссия узнает о последнем разговоре Диего с ее отцом. Тем временем в гранд-отеле собирается дать представление знаменитый фокусник Гарри Гудини, а бывший дворецкий Бенджамин возвращается на прежний пост.

"Gran Hotel" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Masked Ball
Season 3 Episode 1
22 January 2013
Intent of Correction
Season 3 Episode 2
29 January 2013
The Kidnapping
Season 3 Episode 3
5 February 2013
Family Album
Season 3 Episode 4
12 February 2013
The Game of Appearances
Season 3 Episode 5
19 February 2013
Blood Ties
Season 3 Episode 6
26 February 2013
Circle of Noon
Season 3 Episode 7
5 March 2013
The Last Night
Season 3 Episode 8
12 March 2013
El primer día
Season 3 Episode 9
19 March 2013
Valtejar
Season 3 Episode 10
2 April 2013
La Venta
Season 3 Episode 11
9 April 2013
El Torreón
Season 3 Episode 12
16 April 2013
Nobleza Obliga
Season 3 Episode 13
23 April 2013
La Subasta
Season 3 Episode 14
30 April 2013
La Variante Del Dragón
Season 3 Episode 15
7 May 2013
El Enemigo En Casa
Season 3 Episode 16
14 May 2013
El Escarmiento
Season 3 Episode 17
21 May 2013
La ejecución
Season 3 Episode 18
28 May 2013
La salud de los difuntos
Season 3 Episode 19
4 June 2013
Revancha
Season 3 Episode 20
11 June 2013
El Sacrificio
Season 3 Episode 21
18 June 2013
Cólera
Season 3 Episode 22
25 June 2013
