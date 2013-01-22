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Постер к 3-му сезону сериала Гранд отель
Киноафиша Сериалы Гранд отель Сезоны Сезон 3

Gran Hotel 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 22
Продолжительность сезона 27 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Гранд отель»

В 3-м сезоне сериала «Гранд-отель» Диего подозревает Алиссию в неверности. Во время бала-маскарада ей приходит записка от загадочного шантажиста с угрозой, и Андрес начинает опасаться за свою жизнь. Изабель также попадает в серьезную переделку на празднике, из-за чего ей приходится бежать из отеля. Хавьер пропадает, и друзья опасаются, что его могли похитить с целью получения выкупа. Алиссия узнает о последнем разговоре Диего с ее отцом. Тем временем в гранд-отеле собирается дать представление знаменитый фокусник Гарри Гудини, а бывший дворецкий Бенджамин возвращается на прежний пост.

Список серий 3-го сезона сериала «Гранд отель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Бал-маскарад The Masked Ball
Сезон 3 Серия 1
22 января 2013
Намерение исправить Intent of Correction
Сезон 3 Серия 2
29 января 2013
Похищение The Kidnapping
Сезон 3 Серия 3
5 февраля 2013
Семейный альбом Family Album
Сезон 3 Серия 4
12 февраля 2013
Игра с внешностью The Game of Appearances
Сезон 3 Серия 5
19 февраля 2013
Кровные узы Blood Ties
Сезон 3 Серия 6
26 февраля 2013
Полдень Circle of Noon
Сезон 3 Серия 7
5 марта 2013
Последняя ночь The Last Night
Сезон 3 Серия 8
12 марта 2013
В первый день El primer día
Сезон 3 Серия 9
19 марта 2013
Вальтехар Valtejar
Сезон 3 Серия 10
2 апреля 2013
Продажа La Venta
Сезон 3 Серия 11
9 апреля 2013
Крепость El Torreón
Сезон 3 Серия 12
16 апреля 2013
Благородство обязывает Nobleza Obliga
Сезон 3 Серия 13
23 апреля 2013
Аукцион La Subasta
Сезон 3 Серия 14
30 апреля 2013
Вариант дракона La Variante Del Dragón
Сезон 3 Серия 15
7 мая 2013
Враг дома El Enemigo En Casa
Сезон 3 Серия 16
14 мая 2013
Горький опыт El Escarmiento
Сезон 3 Серия 17
21 мая 2013
Выполнение La ejecución
Сезон 3 Серия 18
28 мая 2013
Здоровье умерших La salud de los difuntos
Сезон 3 Серия 19
4 июня 2013
Реванш Revancha
Сезон 3 Серия 20
11 июня 2013
Жертвоприношение El Sacrificio
Сезон 3 Серия 21
18 июня 2013
Холера Cólera
Сезон 3 Серия 22
25 июня 2013
График выхода всех сериалов
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