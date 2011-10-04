Menu
Season premiere 4 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 9
Runtime 11 hours 15 minutes
"Gran Hotel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Гранд-отель» в небольшом испанском городке бесследно исчезает молодая девушка. Несколько лет спустя, когда полиция закрывает неудачное расследование, родной брат пропавшей приезжает в крупный гранд-отель и устраивается там официантом. Хулио намерен сблизиться с персоналом и постояльцами гостиницы, так как уверен, что кто-то из них имеет отношение к похищению сестры. О его поисках узнает юная и привлекательная владелица отеля Алиссия Алакрон. Пораженная настойчивостью парня, она решает ему помочь и постепенно влюбляется. Но это не устраивает ее нареченного жениха Диего, мечтающего завладеть отелем.

8.3 IMDb
"Gran Hotel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
La Doncella En El Estanque
Season 1 Episode 1
4 October 2011
El Anónimo
Season 1 Episode 2
11 October 2011
El Cuchillo De Oro
Season 1 Episode 3
18 October 2011
La Casa Abandonada
Season 1 Episode 4
25 October 2011
Luna De Sangre
Season 1 Episode 5
1 November 2011
La Joya Desaparecida
Season 1 Episode 6
8 November 2011
La Carta Robada
Season 1 Episode 7
22 November 2011
La Sangre De La Doncella
Season 1 Episode 8
29 November 2011
La Huella
Season 1 Episode 9
6 December 2011
