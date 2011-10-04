В 1-м сезоне сериала «Гранд-отель» в небольшом испанском городке бесследно исчезает молодая девушка. Несколько лет спустя, когда полиция закрывает неудачное расследование, родной брат пропавшей приезжает в крупный гранд-отель и устраивается там официантом. Хулио намерен сблизиться с персоналом и постояльцами гостиницы, так как уверен, что кто-то из них имеет отношение к похищению сестры. О его поисках узнает юная и привлекательная владелица отеля Алиссия Алакрон. Пораженная настойчивостью парня, она решает ему помочь и постепенно влюбляется. Но это не устраивает ее нареченного жениха Диего, мечтающего завладеть отелем.