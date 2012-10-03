Во 2-м сезоне сериала «Гранд-отель» Диего и Алиссия возвращаются из своего медового месяца. Андреас чудом приходит в себя после покушения. Хулио пытается выяснить, кому пришло в голову попытаться убить его с помощью электрического тока. Хавьер в очередной раз попадает в беду, у Белен начинаются родовые схватки, а тайна Софии оказывается под угрозой разглашения. Диего удается заполучить в свои руки письмо, которое может изменить жизнь каждого сотрудника гранд-отеля. Альфредо узнает плохие новости о своей семье. Хулио вновь сближается с Алиссией и помогает ей раскрыть тайну смерти отца.