Gran Hotel season 2 watch online

Gran Hotel season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Gran Hotel Seasons Season 2

Gran Hotel 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 10 hours 0 minute
"Gran Hotel" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Гранд-отель» Диего и Алиссия возвращаются из своего медового месяца. Андреас чудом приходит в себя после покушения. Хулио пытается выяснить, кому пришло в голову попытаться убить его с помощью электрического тока. Хавьер в очередной раз попадает в беду, у Белен начинаются родовые схватки, а тайна Софии оказывается под угрозой разглашения. Диего удается заполучить в свои руки письмо, которое может изменить жизнь каждого сотрудника гранд-отеля. Альфредо узнает плохие новости о своей семье. Хулио вновь сближается с Алиссией и помогает ей раскрыть тайну смерти отца.

8.3 IMDb
"Gran Hotel" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Lights and Shadows
Season 2 Episode 1
3 October 2012
A Cry in the Night
Season 2 Episode 2
10 October 2012
The Secret
Season 2 Episode 3
17 October 2012
Return to the Past
Season 2 Episode 4
24 October 2012
Cecilia
Season 2 Episode 5
31 October 2012
The Anniversary
Season 2 Episode 6
7 November 2012
The Baptism
Season 2 Episode 7
14 November 2012
The Cameraman
Season 2 Episode 8
21 November 2012
TV series release schedule
