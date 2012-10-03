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Постер к 2-му сезону сериала Гранд отель
Киноафиша Сериалы Гранд отель Сезоны Сезон 2

Gran Hotel 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гранд отель»

Во 2-м сезоне сериала «Гранд-отель» Диего и Алиссия возвращаются из своего медового месяца. Андреас чудом приходит в себя после покушения. Хулио пытается выяснить, кому пришло в голову попытаться убить его с помощью электрического тока. Хавьер в очередной раз попадает в беду, у Белен начинаются родовые схватки, а тайна Софии оказывается под угрозой разглашения. Диего удается заполучить в свои руки письмо, которое может изменить жизнь каждого сотрудника гранд-отеля. Альфредо узнает плохие новости о своей семье. Хулио вновь сближается с Алиссией и помогает ей раскрыть тайну смерти отца.

Список серий 2-го сезона сериала «Гранд отель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свет и тени Lights and Shadows
Сезон 2 Серия 1
3 октября 2012
Крик в ночи A Cry in the Night
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2012
Секрет The Secret
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2012
Возвращение в прошлое Return to the Past
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2012
Сесилия Cecilia
Сезон 2 Серия 5
31 октября 2012
Годовщина The Anniversary
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2012
Крещение The Baptism
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2012
Оператор The Cameraman
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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