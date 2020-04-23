В 3-м сезоне сериала «Дом цветов» в настоящем у Паулины вызывает удивление, что камеру с ней делит столь неожиданная особа. Появляются ужасающие известия об Элене. В 1979 году Виргиния празднует свой день рождения. Пурификасьон создает проблемы Паулине. Диего и Хулиан хотят установить связь с бывшими Элены. В 1979 году Виргиния пребывает в поиске новых впечатлений. Виктория послала Виргинию в закрытое заведение строгого режима для девочек. Диего хочет наладить отношения со своими родителями, которые крайне негативно относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Они делают ему предложение.