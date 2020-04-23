Menu
La Casa de las Flores 2018 - 2020, season 3

Season premiere 23 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"La Casa de las Flores" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Дом цветов» в настоящем у Паулины вызывает удивление, что камеру с ней делит столь неожиданная особа. Появляются ужасающие известия об Элене. В 1979 году Виргиния празднует свой день рождения. Пурификасьон создает проблемы Паулине. Диего и Хулиан хотят установить связь с бывшими Элены. В 1979 году Виргиния пребывает в поиске новых впечатлений. Виктория послала Виргинию в закрытое заведение строгого режима для девочек. Диего хочет наладить отношения со своими родителями, которые крайне негативно относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Они делают ему предложение.

PETUNIA (Símb. picardía)
Season 3 Episode 1
23 April 2020
GIRASOL (Símb. poder)
Season 3 Episode 2
23 April 2020
YERBERA (Símb. primer amor)
Season 3 Episode 3
23 April 2020
MALVA (Símb. ambición)
Season 3 Episode 4
23 April 2020
AZALEA (Símb. templanza)
Season 3 Episode 5
23 April 2020
BETÓNICA (Símb. sorpresa)
Season 3 Episode 6
23 April 2020
TRÉBOL (Símb. venganza)
Season 3 Episode 7
23 April 2020
ELÉBORO (Símb. escándalo)
Season 3 Episode 8
23 April 2020
JACINTO (Símb. celos)
Season 3 Episode 9
23 April 2020
HELENIO (Símb. lágrimas)
Season 3 Episode 10
23 April 2020
LAUREL (Símb. gloria)
Season 3 Episode 11
23 April 2020
