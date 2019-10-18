Во 2-м сезоне сериала «Дом цветов», тоскуя по своей матери и собираясь воплотить в жизнь план мести Диего, Паулина приезжает в Мексику. Хулиан встречается с любовником из своего прошлого и узнает от него тайну. Паулина планирует выкупить магазин цветов и кабаре-клуб, который раньше принадлежал ее семейству, но видит трудности на пути. Диего хочет наладить отношения. Элена сознается в том, что произошло на самом деле. Паулина предлагает бывшим звездам кабаре вновь работать вместе. Эрнесто встречается с Дженни, которая основала Флок. Вернувшись из Испании, Мария Хосе обращается со своими претензиями к Паулине.