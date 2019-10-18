Menu
La Casa de las Flores 2018 - 2020 season 2

La Casa de las Flores season 2 poster
La Casa de las Flores
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"La Casa de las Flores" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Дом цветов», тоскуя по своей матери и собираясь воплотить в жизнь план мести Диего, Паулина приезжает в Мексику. Хулиан встречается с любовником из своего прошлого и узнает от него тайну. Паулина планирует выкупить магазин цветов и кабаре-клуб, который раньше принадлежал ее семейству, но видит трудности на пути. Диего хочет наладить отношения. Элена сознается в том, что произошло на самом деле. Паулина предлагает бывшим звездам кабаре вновь работать вместе. Эрнесто встречается с Дженни, которая основала Флок. Вернувшись из Испании, Мария Хосе обращается со своими претензиями к Паулине.

7.5 IMDb
"La Casa de las Flores" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
ROSA, (Símb. unidad)
Season 2 Episode 1
18 October 2019
IRIS, (Símb. fe)
Season 2 Episode 2
18 October 2019
LOTO, (Símb. misterio)
Season 2 Episode 3
18 October 2019
ALMENDRO , (Símb. despertar)
Season 2 Episode 4
18 October 2019
ACACIA, (Símb. amor secreto)
Season 2 Episode 5
18 October 2019
CLAVEL, (Símb. capricho)
Season 2 Episode 6
18 October 2019
GERANIO, (Símb. consuelo)
Season 2 Episode 7
18 October 2019
HELICONIA , (Símb. fertilidad)
Season 2 Episode 8
18 October 2019
PENSAMIENTO, (Símb. reflexion)
Season 2 Episode 9
18 October 2019
