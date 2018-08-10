Menu
La Casa de las Flores 2018 - 2020 season 1

La Casa de las Flores season 1 poster
Kinoafisha TV Shows La Casa de las Flores Seasons Season 1

La Casa de las Flores 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"La Casa de las Flores" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом цветов» история начинается с того, что семейство Де Ла Мор организовывает большую вечернику по случаю дня рождения отца и супруга Эрнесто, но его пассия собирается испортить этот праздник. Она неожиданно совершает суицид. Романтические отношения с ней длились много лет, и, хотя она принадлежала к ближайшему окружению, ни супруга, ни дети не догадывались о неверности. Кроме того, оказалось, что у героя есть внебрачные дети. После гибели матери несовершеннолетние дети приезжают в дом отца, и он планирует ввести их в свою официальную семью. Так жизнь Де Ла Мор превращается в полный хаос.

7.5 IMDb
NARCISO (símb. mentira)
Season 1 Episode 1
10 August 2018
CRISANTEMO (símb. dolor)
Season 1 Episode 2
10 August 2018
LIRIO (símb. libertad)
Season 1 Episode 3
10 August 2018
PETUNIA (símb. resentimiento)
Season 1 Episode 4
10 August 2018
DALIA (símb. gratitud)
Season 1 Episode 5
10 August 2018
MAGNOLIA (símb. dignidad)
Season 1 Episode 6
10 August 2018
PEONIA (símb. vergüenza)
Season 1 Episode 7
10 August 2018
BROMELIA (símb. resistencia)
Season 1 Episode 8
10 August 2018
TULIPÁN (símb. esperanza)
Season 1 Episode 9
10 August 2018
TUSILAGO (símb. preocupación)
Season 1 Episode 10
10 August 2018
ORQUÍDEA (símb. lujuria)
Season 1 Episode 11
10 August 2018
ERÍSIMO (símb. adversidad)
Season 1 Episode 12
10 August 2018
AMAPOLA (símb. resurrección)
Season 1 Episode 13
10 August 2018
