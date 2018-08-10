В 1-м сезоне сериала «Дом цветов» история начинается с того, что семейство Де Ла Мор организовывает большую вечернику по случаю дня рождения отца и супруга Эрнесто, но его пассия собирается испортить этот праздник. Она неожиданно совершает суицид. Романтические отношения с ней длились много лет, и, хотя она принадлежала к ближайшему окружению, ни супруга, ни дети не догадывались о неверности. Кроме того, оказалось, что у героя есть внебрачные дети. После гибели матери несовершеннолетние дети приезжают в дом отца, и он планирует ввести их в свою официальную семью. Так жизнь Де Ла Мор превращается в полный хаос.